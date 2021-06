Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande annonce de Mbappé en interne ? La réponse de Sarabia !

Publié le 4 juin 2021 à 13h15 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin 2022, Pablo Sarabia assure que l'attaquant français n'a rien dit au sujet de son avenir à ses coéquipiers du PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler. Il faut dire qu'alors que son contrat s'achève en juin 2022, l'attaquant du PSG n'a toujours pas donné sa réponse alors que la saison est terminée en club. Et pourtant, s'il ne prolonge pas son bail, le club parisien devra sérieusement envisager de le vendre cet été afin d'éviter de le voir partir libre dans un an. Et alors que le flou semble total en dehors du PSG, en interne aussi le doute subsiste.

Mbappé n'a rien dit à ses coéquipiers