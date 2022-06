Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une figure du projet QSI proche de la sortie ?

Publié le 30 juin 2022 à 11h00 par Hugo Ferreira

L’avenir de Presnel Kimpembe est incertain. Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, le Français pourrait partir cet été, lui dont le temps de jeu devrait être réduit en cas d’arrivée de Milan Skriniar. Le défenseur de 26 ans ne serait pas sans option pour son avenir, puisque la Juventus et Chelsea auraient inscrits son nom sur leurs tablettes.

Si plusieurs éléments devraient rejoindre le Paris Saint-Germain lors du mercato estival, des départs seront également enregistrés. Cela à déjà commencé puisqu’Angel Di Maria et Xavi Simons sont partis librement, tandis qu’Alphonse Aréola a été vendu à West Ham. D’autres joueurs vont suivre, et certains cadres de l’effectif seraient concernés. C’est notamment le cas de Presnel Kimpembe. A 26 ans, l’international français va quitter le PSG lors des prochaines semaines, lui qui est pisté par la Juventus.

Kimpembe est sur le départ

L’Idylle entre le Paris Saint-Germain et Presnel Kimpembe est proche de son terme. Pur produit du club de la capitale, le défenseur devrait faire son départ lors des prochaines semaines selon les informations de Gianluca Di Marzio, après 8 saisons et 221 rencontres. Si le natif de Beaumont-sur-Oise n’est pourtant pas considéré comme un indésirable, la potentielle arrivée de Milan Skriniar devrait affecter son temps de jeu. Ainsi, le Français pourrait partir durant ce mercato. Un prétendant de luxe aurait fait son apparition pour Kimpembe, puisque les Bianconeri , qui pourraient perdre Matthijs de Ligt, s’intéresseraient à lui, d’après le journaliste. Cependant, Chelsea est aussi présent sur ce dossier.

Chelsea s’intéresse également à Kimpembe

Alors qu’Antonio Rüdiger s’est engagé librement avec le Real Madrid, et qu’Andreas Christensen devrait être officialisé par le FC Barcelone, Chelsea compte bien renforcer son arrière garde. Jules Koundé est notamment ciblé, mais Thomas Tuchel aimerait attirer un joueur qu’il connait bien. En effet, il y a quelques semaines, Goal et Sky Sport évoquaient l’intérêt des Blues pour Presnel Kimpembe. L’international français serait bien apprécié par le tacticien allemand, qui l’a déjà eu sous ses ordres lors de son passage au Paris Saint-Germain, entre 2018 et 2020. De son côté, le principal intéressé a émis des doutes au sujet de son avenir.

Kimpembe laisse planer le doute sur son avenir