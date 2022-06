Mercato - PSG : Une figure du projet QSI en route pour le Barça ? La réponse

Foot - Mercato - PSG

Alors qu'il était parti pour s'engager avec la Juventus, Angel Di Maria privilégierait, finalement, un départ vers l'Espagne selon certaines rumeurs. Ces dernières heures, il a été question d'une possible arrivée de l'ancien joueur du PSG à l'Atlético ou au FC Barcelone. Une information démentie par la presse espagnole ce dimanche.

La fin de saison a été synonyme de fin d'aventure parisienne pour Angel Di Maria. Le contrat de l'international argentin n'a pas été renouvelé par le PSG, qui perd l'un de ses plus fidèles soldats. Agé de 34 ans, le joueur aurait prévu de rester en Europe la saison prochaine avant de terminer sa carrière à Rosario Central, son club formateur. A en croire la presse italienne, Di Maria était proche de trouver un accord avec la Juventus. Mais ces dernières heures, il a été énormément question d'une arrivée en Espagne, notamment au FC Barcelone.

🚨🚨🎖| Exclusive: Except for an unexpected surprise, Angel Di Maria will not sign for Barcelona. @santiovalle #fcblive