Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme ouverture pour Leonardo sur le dossier Pjanic !

Publié le 6 avril 2020 à 12h15 par D.M.

En quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo souhaiterait mettre la main sur Miralem Pjanic. La Juventus, quant à elle, serait prête à laisser filer son joueur en cas de grosse offre.

Leonardo explorerait le marché afin de trouver un milieu de terrain capable de renforcer l’équipe parisienne. Comme souvent, le directeur sportif du PSG a posé son regard sur la Serie A et plusieurs joueurs auraient sauté aux yeux du dirigeant parisien. Les noms de Sandro Tonali (Brescia), Gaetano Castrovilli (Fiorentina) ont été associés au PSG, tout comme Miralem Pjanic. Le milieu de terrain de la Juventus (30 ans) serait sur les tablettes du club parisien et pourrait quitter Turin à l’occasion du prochain mercato.

La Juventus prête à se séparer de Pjanic