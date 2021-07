Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie se confirme pour cet indésirable de Pochettino !

Publié le 22 juillet 2021 à 20h10 par D.M.

Comme indiqué par certains médias turcs, le Besiktas pourrait relancer la carrière de Sergio Rico, barré par la concurrence au PSG. Pour l'heure, le portier s'interrogerait toujours sur son avenir.

Après avoir officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, d’Achraf Hakimi, de Sergio Ramos et de Gianluigi Donnarumma, le PSG va tenter de se séparer de plusieurs éléments et notamment de Sergio Rico. Barré par la concurrence, le portier espagnol devrait quitter le club parisien afin de retrouver du temps de jeu. Les médias turcs évoquent un possible départ de Sergio Rico vers Besiktas. Une piste confirmée ce jeudi par L’Equipe.

Besiktas se serait renseigné sur la situation de Rico, mais...

Selon le quotidien sportif, Sergio Rico se serait bien vu rester à Paris, mais est poussé vers la sortie après l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Plusieurs clubs se seraient manifestés auprès du PSG ces derniers jours à l’instar du Besiktas. Le club turc se serait renseigné sur la situation du gardien de but, mais les discussions ne seraient pas encore à un stade avancé. Et pour cause, selon des proches du dossier, Sergio Rico n’aurait encore pris aucune décision et ne se serait pas encore positionné clairement sur cette piste. Affaire à suivre…