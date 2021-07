Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bloque pour le départ de cet indésirable de Leonardo !

Publié le 19 juillet 2021 à 1h45 par La rédaction

Avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, le PSG veut désormais dégraisser chez ses gardiens. Alors que Sergio Rico est sur la ligne de départ, l'Espagnol serait cependant encore loin d'être parti.

Recruté définitivement contre 6M€ l'été dernier, Sergio Rico ne devrait pas s'éterniser au PSG. Barré par Keylor Navas et désormais par Gianluigi Donnarumma, le gardien ne se contentera pas d'un poste de n°3. A 28 ans, l'Espagnol souhaite redonner un second souffle à sa carrière et cela passera forcément par un départ du PSG. Sous contrat jusqu'en 2024, Rico cherche donc une porte de sortie. Besiktas se serait notamment manifesté.

Le salaire pourrait tout faire capoter