Mercato - PSG : Cavani finalement vers une destination improbable ?

Publié le 7 août 2020 à 10h45 par La rédaction

Libre de tout contrat depuis son départ du PSG le 30 juin dernier, Edinson Cavani ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Et si l’international uruguayen souhaitait tenter une nouvelle aventure en Europe avant d’envisager un retour en Amérique du Sud, une destination exotique s’ouvrirait désormais à lui…

Son départ du PSG lui a laissé un goût amer. Libre de tout contrat à l’issue du mois de juin, Edinson Cavani a quitté la capitale avec le titre de meilleur buteur de l’histoire du club. Un départ que le buteur uruguayen regrette, surtout au vu du contexte dans lequel il a quitté le club (en pleine crise du Covid-19, sans avoir pu saluer les supporters une dernière fois au Parc des Princes). Si une destination européenne serait appréciée par le Matador , une porte se serait désormais ouverte en Amérique du Sud…

L’Atlético Mineiro en contact avec Cavani ?