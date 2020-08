Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - Officiel : L’AS Monaco s’offre Disasi !

Publié le 7 août 2020 à 10h05 par T.M. mis à jour le 7 août 2020 à 10h13

Auteur de belles prestations avec Reims, Axel Disasi était très courtisé. Et c’est finalement l’AS Monaco qui a raflé la mise pour le défenseur central.