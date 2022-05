Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale du PSG avec Gueye ? La réponse !

Publié le 16 mai 2022 à 22h45 par Thibault Morlain

Au coeur de la polémique, Idrissa Gueye s’expose à certaines sanctions de la part du PSG. Faut-il alors craindre une rupture de contrat pour le Sénégalais ?

En refusant de jouer contre Montpellier lors de la journée de lutte contre l’homophobie, Idrissa Gueye se retrouve au centre d’une énorme polémique. Un geste qui a d’ailleurs été condamné ce lundi par le PSG. « La décision prise par Gueye samedi est une décision individuelle. Idrissa Gueye n’était pas dans le groupe pour des raisons personnelles et individuelles. Le Paris Saint-Germain a toujours tenu à combattre toute forme de discrimination et l’a une nouvelle fois fait samedi », a lâché le PSG. D’ailleurs, des discussions vont se tenir entre le club et le Sénégalais. De quoi aboutir à des sanctions ?

