Une décision fracassante va être prise pour le transfert de Fofana

En quête d’un nouveau défenseur central cet été, le PSG et Luis Campos étudieraient plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le conseiller sportif parisien aurait notamment placé le nom de Wesley Fofana sur sa liste, au même titre que Chelsea. D’ailleurs, les Blues étaient passés à l’action il y a quelques temps, sans succès. Et l’équipe de Thomas Tuchel ne serait pas encore revenue à la charge à en croire Brendan Rodgers.

Ce n’est plus un secret, la charnière centrale du PSG est l’un des grands chantiers de Luis Campos cet été. Le conseiller sportif parisien cherche à recruter un nouveau défenseur depuis quelques semaines maintenant. Au départ, il avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Mais face à la tournure que prend ce dossier, Luis Campos n’hésite pas à examiner d’autres pistes sur le marché. Le nom de Wesley Fofana a donc été évoqué du côté de la capitale. Mais le défenseur de 21 ans intéresserait également Chelsea, qui est déjà passé à l’action dans ce dossier mais sans succès pour l’instant. D’ailleurs, le club londonien n’aurait pas encore préparé de nouvelle offensive.

Brendan Rodgers: “There have been no further bids for Wesley Fofana from Chelsea”. 🔵🦊 #LCFCRodgers added to @OwynnPA that he’d be “100% prepared to take Wesley Fofana out of the squad this weekend is he wasn't in the right mindset”. #CFC pic.twitter.com/C83QYxeuxm