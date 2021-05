Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence féroce pour ce dossier de Pochettino ?

Publié le 17 mai 2021 à 12h45 par T.M.

Cet été, Mauricio Pochettino pourrait tenter de retrouver Kieran Trippier au PSG. Toutefois, le latéral de l’Atlético de Madrid ne manquerait pas d’options pour son avenir.

A la recherche d’un arrière droit cet été, le PSG multiplie les pistes. Et pour répondre à ce besoin, Mauricio Pochettino pourrait notamment se tourner vers l’un de ses anciens protégés. Cela fait maintenant plusieurs jours qu’il est ainsi question d’un intérêt pour Serge Aurier, sous contrat jusqu’en 2022 avec Tottenham. Mais ce lundi, The Athletic a également révélé un intérêt pour Kieran Trippier. Lié jusqu’en 2022 avec l’Atlético de Madrid, l’Anglais connait très bien Pochettino, pour avoir évolué sous ses ordres à Tottenham.

Du beau monde pour Trippier !