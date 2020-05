Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une complication à prévoir pour cette priorité de Leonardo ?

Publié le 22 mai 2020 à 1h15 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, Leonardo apprécie particulièrement Lorenzo Pellegrini qui présente l'avantage de posséder une clause libératoire estimée à 30M€. Mais l'AS Roma n'a pas du tout l'intention de céder son milieu de terrain italien.

Cet été, l'une des priorités du Paris Saint-Germain sera de recruter au moins un milieu de terrain. Dans cette optique, de nombreux noms sont associés au club de la capitale, et comme d'habitude, Leonardo prospecte en Italie. De Sandro Tonali (Brescia) à Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) en passant pas Ismaël Bennacer (Milan AC) ou encore Fabian Ruiz (Naples), le directeur sportif du PSG ne manque pas d'idées. Toutefois, sa priorité se nomme Lorenzo Pellegrini (AS Roma) comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Il faut dire que sa claude libératoire estimée à 30M€ et payable en deux fois est attrayante. Mais la Louve ne compte pas se laisser faire.

La Roma tient à Pellegrini