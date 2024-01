Mercato - PSG : Une bombe est lâchée sur le départ de Mbappé

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé porte actuellement le maillot du PSG, rien ne dit que cela sera toujours le cas la saison prochaine. En effet, l’international français est en fin de contrat et dès à présent, il peut se mettre d’accord avec son prochain club pour la saison suivante. Il n’en fallait pas plus pour imaginer Mbappé au Real Madrid et on en prendrait visiblement le chemin.

En 2022, le PSG avait réussi à convaincre Kylian Mbappé, au dernier moment, de prolonger son contrat. L’histoire va-t-elle se répéter en 2024 ? Rien n’est sûr actuellement. Alors que le Français est en fin de contrat, il a assuré qu’il n’avait toujours pas pris de décision il y a quelques jours. Mais visiblement, la réflexion de Mbappé aurait abouti si l’on en croit les informations en provenance d’Allemagne.

Mbappé a choisi le Real Madrid

En effet, ce mercredi, Bild lâche une bombe concernant Kylian Mbappé. Le média d’outre-Rhin assure tout simplement que le joueur du PSG a pris la décision de rejoindre le Real Madrid pour la saison prochaine. Enfin la fin du feuilleton Mbappé ? Rien n’est toutefois encore signé entre les différentes parties.

Ça bloque pour le salaire ?