Mercato - PSG : Une belle ouverture pour Leonardo avec… Pochettino ?

Publié le 12 novembre 2020 à 17h45 par Th.B.

Bien que Leonardo ait assuré qu’il n’avait pas enclenché l’après-Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG devrait à terme quitter le club, son contrat se terminant à la fin de la saison. Le timing serait parfait puisque Mauricio Pochettino ne serait pas dans l’urgence.

À l’occasion d’un live Facebook d’une heure sur la page officielle du PSG mardi midi, Leonardo n’a éludé aucun sujet et a livré sa version des faits sur le feuilleton Thomas Tuchel. Dans la presse, il semblait clair que les jours de l’entraîneur allemand étaient comptés au Paris Saint-Germain au vu du début de saison poussif du club de la capitale, et plus particulièrement en Ligue des champions. Des noms auraient été cochés par le directeur sportif du PSG pour la succession de Tuchel, dont le contrat expire à la fin de la saison. Cependant, Leonardo a été clair, Tuchel reste pour le moment à son poste car « ce n’est pas le moment de faire des bilans ».

Mauricio Pochettino ne serait pas pressé de retrouver un club