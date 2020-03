Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un gros coup à jouer avec Willian !

Publié le 13 mars 2020 à 22h15 par D.M.

Alors que son contrat arrive à son terme à la fin de la saison, Willian ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Et à Chelsea, les avis sont partagés quant à la décision à prendre.

L’avenir de Willian (31 ans) demeure flou. Son contrat avec Chelsea arrive à son terme à la fin de la saison et aucun accord n’a été trouvé pour prolonger son bail. Une aubaine pour le PSG intéressé par le profil de Willian comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 8 mars dernier. Toutefois, certains membres au sein de Chelsea pousseraient en interne pour prolonger le contrat de Willian et tenter de trouver un accord. En vain.

Lampard voudrait prolonger Willian mais…