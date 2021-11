Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une autre recrue légendaire bouclée grâce à Kylian Mbappé ?

Publié le 26 novembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG semble bien déterminé à faire venir gratuitement Paul Pogba l’été prochain, le club de la capitale compte sur la présence de Kylian Mbappé pour faire pencher la balance.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba semble donc indéniablement se rapprocher de la sortie au fil des mois qui passent. Plusieurs cadors européens comme le Real Madrid, la Juventus et le PSG sont annoncés avec insistance sur ses traces, espérant pouvoir signer Pogba libre à l’été 2022 et ainsi réaliser l’un des gros coups du mercato. Et pour rafler la mise avec le milieu de terrain de l’équipe de France, le PSG compte bien s’appuyer sur son vestiaire.

La présence de Mbappé décisive pour faire venir Pogba ?

En effet, comme l’a expliqué Mundo Deportivo jeudi, le PSG aurait intensifié les discussions avec l’entourage de Paul Pogba, et la direction francilienne estime avoir toutes ses chances de pouvoir convaincre le joueur de Manchester United grâce à la présence dans ses rangs de plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France, comme Kylian Mbappé par exemple. Sauf que ce dernier, comme Pogba, arrivera lui aussi en fin de contrat à l’issue de la saison. Affaire à suivre…