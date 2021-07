Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée imminente de Pogba ? La réponse !

Publié le 20 juillet 2021 à 21h45 par T.M.

Ces dernières heures, cela s’est emballé à propos d’une arrivée de Paul Pogba au PSG. Mais visiblement, on en serait encore loin, d’autant que Manchester United n’aurait pas dit son dernier mot.

Jusqu’à présent, le recrutement estival du PSG est tout simplement incroyable. En effet, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma ont jusqu’à présent renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais visiblement, dans la capitale, Leonardo ne voudrait pas en rester là. Et une autre star pourrait débarquer au PSG : Paul Pogba. A un an du terme de son contrat à Manchester United, l’international français pourrait faire ses valises et depuis plusieurs jours, son arrivée à Paris fait énormément parler. Et ce mardi, cela a pris une autre ampleur encore avec l’annonce d’un accord très proche entre le PSG et Paul Pogba.

Tout reste encore à faire !