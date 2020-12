Foot - Mercato - ASSE

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé pour cette ancienne piste de l'ASSE ?

Publié le 16 décembre 2020 à 19h15 par T.M.

Associé à l’ASSE cet été, Francisco Ortega susciterait déjà l’intérêt du PSG. Toutefois, pour le latéral du Velez Sarsfield, cela pourrait bien être mission impossible.

Juan Bernat en fin de contrat et annoncé au FC Barcelone, le PSG pourrait donc devoir se trouver un nouvel arrière gauche. Et Leonardo se serait bien lancé en quête de cette perle rare. Pour cela, il aurait lancé une offensive en Argentin. En effet, selon les informations du média local AM 810 , des émissaires du PSG auraient rencontré dernièrement l’entourage de Francisco Ortega, latéral du Velez Sarsfield. Annoncé dans le viseur de l’ASSE cet été, l’Argentin de 21 ans pourrait finalement rejoindre la France, mais au PSG.

Une prolongation plutôt qu’un départ ?