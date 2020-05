Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ancienne pépite du club veut revenir !

Publié le 30 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Un an après son départ du Paris Saint-Germain, Moussa Diaby se dit prêt à revenir au sein de son club formateur pour être encore plus fort.

« J’étais dans l’optique de me dire de partir pour revenir un jour, mais dans un autre statut. Oui, c’est dans la tête de tous les Titis parisiens ». Il y a quelques jours, Moussa Diaby ne cachait pas sa volonté de revenir au PSG dans les années à venir afin de briller sous les couleurs de son club formateur. Toutefois, son ambition est de revenir encore plus fort alors qu'il est parti la saison dernière. Et le jeune ailier du Bayer Leverkusen, en rajoute une couche.

Diaby se voit bien revenir