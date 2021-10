Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultimatum lancé à ce coup de cœur de Leonardo !

Publié le 14 octobre 2021 à 1h45 par A.C.

Marcelo Brozovic se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat et l'Inter souhaiterait le prolonger rapidement, afin de doucher les espoirs du Paris Saint-Germain.

Très proche de rejoindre le Paris Saint-Germain par le passé, Marcelo Brozovic se retrouve à un tournant de sa carrière. A 28 ans, le Croate est en fin de contrat avec l’Inter et il peut donc soit rester en Serie A, soit connaitre un nouveau championnat dans sa carrière. A en croire les dernières indiscrétions de la presse italienne, Brozovic aimerait poursuivre à Milan, mais ses exigences salariales cloqueraient actuellement tout prolongation. A près de 3,5M€ par an, il aimerait toucher entre 5 et 6M€, ce qui semble impossible pour l’Inter actuellement.

L’Inter met la pression sur le clan Brozovic