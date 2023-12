Mercato - PSG : Un transfert se prépare déjà pour l’été prochain ?

La rédaction

Alors que le mercato hivernal n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, le PSG a déjà verrouillé les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, en provenance du Brésil. En parallèle, le club de la capitale travaillait également sur le dossier Pascal Struijk, défenseur de Leeds, mais les deux clubs ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Pour autant, la piste ne s'est pas refermée du côté du PSG.

Une chose est sûre, le PSG n'a pas traîné cet hiver. Alors que la fenêtre de transfert hivernale débute dans un peu plus de trois jours, les champions de France en titre se sont déjà offerts deux nouvelles recrues : les Brésiliens Gabriel Moscardo (18 ans) et Lucas Beraldo (20 ans), débarquant respectivement en provenance des Corinthians et de Sao Paulo.

Le PSG s'intéresse à Pascal Struijk

Mais comme nous l'apprend L'Equipe , le club de la capitale aurait pu verrouiller une autre arrivée cet hiver. A la recherche d'un défenseur central gaucher, le PSG aurait entamé, par l'intermédiaire du président Nasser al-Khelaïfi, des discussions avec Leeds pour tenter de faire venir Pascal Struijk (24 ans). Seulement, les négociations entre les deux clubs n'ont pas abouti, ce qui a notamment permis d'accélérer le dossier Beraldo.

La piste n'est pas refermée

Pour autant, toujours d'après le quotidien sportif, le PSG n'aurait pas dit son dernier mot. En effet, le club de la capitale compterait bien poursuivre les discussions avec le club au cours des prochains moins. Vers un transfert cet été ?