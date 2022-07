Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert est réclamé à Campos

Publié le 29 juillet 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Depuis son arrivée au poste de conseiller football du PSG, Luis Campos ne chôme pas sur le mercato et a bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs. Néanmoins, c'est encore loin d'être terminé puisque d'autres renforts sont attendus, notamment au milieu de terrain. Et cela tombe bien, c'est là qu'Edouard Cissé attend des transferts.

Arrivé cet été pour remplacer Leonardo, Luis Campos est en charge du recrutement du PSG. Et pour le moment, trois nouveaux joueurs ont débarqué à Paris, à savoir Vitinha, recruté pour 41,5M€ en provenance du FC Porto, Hugo Ekitike, prêté par Reims, et Nordi Mukiele, qui débarque du RB Leipzig pour environ 10M€. Mais cela devrait encore bouger d'ici le 31 août. C'est en tout cas ce qu'espère Edouard Cissé.

«Il manque un milieu de terrain plus grand et puissant»

« Pour la L1, ça ira, mais évoluer avec seulement deux milieux dont Verratti, qui n’a pas le meilleur rendement dans l’engagement défensif, en Ligue des champions, ça me paraît risqué. Il manque un milieu de terrain plus grand et puissant », assure l'ancien milieu de terrain du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE .

🚨Info @le10sport : ça brûle pour Renato Sanches !L'arrivée du Portugais au #PSG est imminente. Depuis le début, Renato Sanches ne veut que Paris et a assuré au LOSC qu'il partirait libre s'il ne rejoignait pas le PSG cet été.📝 @AlexisBernard10 https://t.co/V3gQdv8WqZ — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) July 28, 2022

Renato Sanches, prochain transfert du PSG ?

Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le prochain transfert du PSG devrait être Renato Sanches. Le milieu de terrain portugais souhaite absolument rejoindre le club de la capitale et le LOSC a décidé d'écouter le choix de son joueur. Le dénouement est proche.