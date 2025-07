Mercato - PSG : Un transfert est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Prêté ces derniers mois par le PSG du côté de Fenerbahçe alors qu’il n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar s’apprête à changer de club. L’agent du défenseur central slovaque fait une grande annonce sur son avenir, et évoque un départ certain du PSG cet été.

Milan Skriniar (30 ans) et le PSG, c’est bientôt la fin ! Malgré un contrat qui court jusqu’en 2028 au Parc des Princes, le défenseur slovaque ne devrait pas rester dans la capitale, et pour cause, Luis Enrique ne compte plus du tout sur lui depuis maintenant plus d’un an. Skriniar avait même été contraint de quitter le PSG l’hiver dernier, prêté sans option d’achat au Fenerbahçe.

« Nous quitterons le PSG, c’est sûr » Interrogé par Stile TV, l’agent de Milan Skriniar fait une annonce retentissante sur son avenir au PSG : « Plusieurs pistes sont ouvertes, il a un contrat avec le PSG et je pense que vers la mi-juillet, à la fin de la Coupe du Monde des Clubs, le marché des transferts démarrera sérieusement. Il y a donc de l'intérêt, mais nous en sommes encore à la phase embryonnaire. Skriniar n'a pas participé à la Coupe du monde avec le PSG, il n'est pas le seul, mais il est clair que nous regardons autour de nous et que nous quitterons le PSG à un moment donné de la saison, c'est sûr », confie Roberto Sistici.