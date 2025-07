Mercato - OM : Longoria règle ses comptes en direct, transfert relancé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM avait essayé de s'attacher les services d’Aaron Anselmino, jeune défenseur de Chelsea. Un dossier qui avait échoué et dans lequel Pablo Longoria avait critiqué l’attitude des Blues sur les ondes de RMC. Quelques mois plus tard, les dirigeants marseillais seraient toujours sur la piste de l’Argentin.

Invité dans l’After Foot sur RMC le 3 février dernier, le soir de la fermeture du mercato hivernal, Pablo Longoria avait évoqué plusieurs dossiers de l’OM, et notamment l’échec avec Aaron Anselmino (20 ans). Après l’arrivée de Luiz Felipe (28 ans) libre à la suite de la résiliation de son contrat avec Al-Ittihad, le club marseillais voulait s’attacher les services d’un autre défenseur et avait essayé de recruter le joueur de Chelsea en prêt.

« L'excuse qu'il n'y a pas de slot de prêt, ce n'est pas très cohérent » Les Blues avaient finalement annulé cette opération, avançant l’excuse qu’ils ne pouvaient plus prêter de joueur, ce que le président de l’OM n’avait pas apprécié. « On est dans une industrie différente. C'est une critique que je fais ouvertement. Chelsea a libéré une position de prêt comme Caleb Wiley qui est parti à Watford. Il y a aussi Datro Fofana qui est revenu en Angleterre. Donc l'excuse qu'il n'y a pas de slot de prêt, ce n'est pas très cohérent. On avait fait une offre, après chaque club a ses dynamiques. La chose que je regrette, c'est le manque de transparence entre les clubs », avait alors déclaré Pablo Longoria en direct sur les ondes de RMC.