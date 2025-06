Mercato - PSG : Un transfert décidé pendant les Jeux Olympiques ! 

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 10 saisons passées sous le maillot du PSG, Marie-Antoinette Katoto a décidé de prendre un nouveau virage dans sa carrière. Arrivée au terme de son contrat, la Française n'a pas prolongé et c'est donc libre qu'elle s'est engagée avec le rival : l'OL Lyonnes. Direction donc les bords du Rhône pour Katoto, visiblement convaincue lors des derniers Jeux Olympiques.

Entre le PSG et Marie-Antoinette Katoto , la séparation a été volcanique. Ne jouant plus étant donné qu'elle avait décidé de ne pas prolonger, la Française a pris donc son mal en patience avant de s'engager officiellement avec l' OL Lyonnes . A 26 ans, Katoto va ainsi découvrir un nouveau club. Mais pourquoi un tel choix de carrière ? La principale intéressée s'est expliquée lors d'un entretien pour franceinfo.

« Depuis les Jeux Olympiques... »

« Cette équipe a une belle histoire, un très grand palmarès, tout est grand, tout est énorme. Je suis très, très contente de jouer pour cette équipe. Je ne pensais pas, car je suis quelqu'un de très patiente dans la vie, mais là, je suis très impatiente à l'idée de démarrer l'aventure. On peut dire ce qu'on veut c'est un grand club, pour moi c'est le meilleur. Depuis les Jeux Olympiques, j'ai vu le stade, le Groupama Stadium, différemment, je me suis dit que je m'y verrais bien, c'est vraiment quelque chose d'unique », a d'abord expliqué Marie-Antoinette Katoto.