Mercato - PSG : Un transfert à 95M€ capote, voilà pourquoi

A la recherche d'un renfort offensif, le PSG se serait rapproché, ces derniers jours, de Julian Alvarez. Une offre aurait même été transmise à Manchester City, qui espérait récupérer près de 95M€ dans ce dossier. Finalement, c'est l'Atlético qui a raflé la mise. Comme indiqué par le journaliste Fabrice Hawkins, le PSG ne s'est pas donné à fond dans ce dossier.

Un attaquant est demandé au PSG. Le club parisien s’est fixé pour objectif de recruter un renfort offensif capable de faire oublier le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ce qui n’est pas une mince affaire. Ces derniers jours, le PSG a tenté de recruter Julian Alvarez, champion du monde avec l’Argentine et membre de la formation entraînée par Pep Guardiola.

Le PSG doublé par l'Atlético

Le PSG aurait même transmis une offre à Manchester City. Finalement, c’est l’Atlético qui s’est montré le plus insistant et qui a pu boucler ce deal. Alvarez est attendu à Madrid pour signer un contrat de cinq ans. Sur RMC, Fabrice Hawkins est revenu sur cette opération et sur les raisons de cet échec pour le PSG.

Le PSG n'en avait pas fait une priorité

« Le PSG voulait recruter à toutes les lignes, et notamment un joueur de couloir. Ce n’était pas une volonté première de recruter un numéro 9. Donc Alvarez n’était pas une priorité. Il aurait fallu un départ de Kolo Muani ou de Ramos, mais les deux veulent rester » a-t-il confié lors de l’After Foot.