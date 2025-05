Mercato - PSG : Un transfert à 50M€ réclamé en urgence !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté la saison passée par le PSG pour 65M€, Gonçalo Ramos fait désormais figure de remplaçant de luxe et se retrouve distancé dans le hiérarchie de Luis Enrique chez les attaquants. D'ailleurs, Pierre Ménès suggère à la direction du PSG de vendre le buteur portugais pour 50M€ cet été et tourner rapidement la page.

Gonçalo Ramos (23 ans) a-t-il encore un avenir au PSG, où son contrat court jusqu'en 2028 ? Comme c'est désormais le cas pour chaque match à enjeux, le buteur portugais n'est entré en jeu que très tardivement mercredi soir contre Arsenal, en demi-finale retour de la Ligue des Champions (à la 88e minute, en lieu et place de Nuno Mendes). Luis Enrique ne semble pas spécialement compter sur lui, et certains observateurs à l'image de Pierre Ménès suggèrent une solution radicale au PSG pour Ramos.

« Ce mec n’a rien à faire dans ce club »

« Le problème de Ramos, c’est qu’il n’est pas grand, il n’est pas puissant, il n’est pas très technique. On peut toujours me parler de sa passe en talonnade à Monaco, je ne suis pas sûr qu’il l’a fait exprès. Il n’est pas rapide, il n’est pas très bon de la tête. S’il l’avait été, il aurait ouvert le score dans les cinq premières minutes à Strasbourg… Depuis le début, je trouve que ce mec n’a rien à faire dans ce club, malgré son prix pharaonique. Ce n’est pas un joueur qui est au niveau. A la Meinau, il a été catastrophique », lance Ménès sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

« Si le PSG pouvait vendre Gonçalo Ramos 50M€... »

« Si le PSG pouvait vendre Gonçalo Ramos 50M€ et investir sur un attaquant plus dans l’esprit de Luis Enrique, avec un volume physique plus important, tout le monde s’en portera mieux », poursuit l'ancien consultant du Canal Football Club, qui souhaite donc que le PSG accepte de laisser filer Gonçalo Ramos pour 50M€ lors du prochain mercato estival afin de recruter un autre attaquant. Reste à savoir si ce message sera entendu...