Mercato - PSG : Un transfert à 22M€ déclenche un gros coup de gueule

Thibault Morlain

Pour le mercato hivernal qui arrive, le PSG devrait trouver son bonheur du côté du Brésil. En effet, le club de la capitale serait en passe de s'offrir deux jeunes talents auriverde. En défense centrale, Lucas Beraldo devrait débarquer de Sao Paulo et au milieu de terrain, c'est Gabriel Moscardo qui devrait être recruté en provenance de Corinthians. Un transfert estimé à 22M€ qui ne fait clairement pas plaisir au président paulista, Augusto Melo.

Cet hiver, le PSG devrait prendre l'accent brésilien avec les arrivées annoncées de Lucas Berlado et Gabriel Moscardo. Pour ce qui est de ce dernier, son transfert en provenance de Corinthians est annoncé depuis plusieurs jours maintenant. A 18 ans, le milieu de terrain brésilien est donc attendu au PSG pour faire le grand saut vers le football européen. Moscardo va ainsi quitter le Corinthians au grand dam du nouveau président paulista, Augusto Melo, qui enrage à propos de ce transfert.

« On aurait pu le vendre pour 40, 45M€ »

Dans des propos accordés à ESPN , Augusto Melo a ainsi exprimé sa colère concernant ce transfert à venir de Gabriel Moscardo. Il a alors pointé du doigt l'ancienne direction, estimant que le Corinthians aurait pu tirer beaucoup plus que 22M€ du Brésilien : « Ce joueur a un contrat. Tous les autres joueurs ont vu leur salaire être augmenté, tout comme leur clause libératoire. Pourquoi n’ont-ils pas fait la même chose avec ce joueur ? Quand le président actuel m’a appelé pour évoquer ce sujet, je lui ai dit que j’étais contre son départ. Je ne veux pas le vendre. Le gosse a fait trois, quatre mois de bons. J’ai même parlé avec le joueur. Je lui ai dit : « je suis contre ton transfert, tu as encore beaucoup à offrir aux Corinthians, tu dois mûrir, nous donner des titres. Tu peux aller aux Jeux olympiques, aller en Sélection A ». Cela étant, on aurait pu le vendre pour 40, 45 M€. Je suis resté dans cette posture de ne pas vouloir le vendre. Il y a eu une nouvelle conversation, j’ai à nouveau dit non à une offre de 20 M€, sauf que nous n’étions pas au courant de la clause libératoire. Malheureusement, le fait est qu’aujourd’hui le montant de la clause libératoire est inférieur à ce qu’on nous propose. Donc si on n’accepte pas, le gosse partira à un prix inférieur. Ça n’arrivera plus en 2024, on sera très vigilant sur les contrats ».

