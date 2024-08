Mercato - PSG : Un transfert à 20M€ totalement relancé à l’étranger ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n’aurait pas l’intention de poursuivre sa collaboration avec Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol de 27 ans n’apporterait plus satisfaction et ne se dirigerait plus vers la Real Sociedad. West Ham aurait relancé le dossier et discuterait avec le PSG pour trouver un accord.

Carlos Soler a débarqué au PSG à l’été 2022 à l’instar de Fabian Ruiz en provenance de Valence. Toutefois, contrairement à son compatriote espagnol, Soler n’est pas parvenu à faire son trou au Paris Saint-Germain. Si bien que Luis Enrique ne voudrait plus de lui pour cette saison.

La Real Sociedad largué dans la course à la signature de Carlos Soler

Son départ pour la Real Sociedad semblait en bonne voie et dépendrait du transfert de Mikel Merino vers Arsenal afin que le club basque puisse formuler une offre de transfert au PSG pour Carlos Soler. Cependant, West Ham rebattrait complètement les cartes dans le feuilleton Soler. Sky Sports dévoilait dans la journée de jeudi que le club londonien prévoirait de recruter un milieu de terrain d’ici la clôture du mercato estival le 30 août prochain et s’intéresserait tout particulièrement au profil de West Ham.

Lopetegui persuade Soler de venir à West Ham, négociations en cours entre le PSG et les Hammers

Relevo est d’ailleurs allé plus loin. Le média ibérique affirme que l’international espagnol se serait mis contractuellement d’accord avec West Ham dans le cadre d’un éventuel transfert. Julen Lopetegui, coach des Hammers, aurait personnellement convaincu. Les discussions seraient déjà d’actualité entre le PSG et West Ham afin de trouver un consensus pour le transfert.