Mercato - PSG : Un transfert à 100M€ pour Camavinga ? Rennes répond !

Publié le 1 juillet 2021 à 17h10 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Eduardo Camavinga est toutefois toujours un joueur du Stade Rennais. Interrogé sur ce dossier, Florian Maurice assure en tout cas qu'il n'a jamais réclamé 100M€.

En fin de contrat en juin 2022, Eduardo Camavinga devrait animer le mercato estival. En effet, le milieu de terrain du Stade Rennais n'a toujours pas prolongé son bail avec le Stade Rennais et plusieurs clubs sont à l'affût à l'image du PSG, de Manchester United, d'Arsenal ou encore du Bayern Munich. Toutefois, malgré la situation contractuelle de l'international français, Rennes se montrerait gourmand puisque le prix de 100M€ a circulé ces derniers jours. Mais Florian Maurice dément catégoriquement avoir réclamé un tel montant.

«Je n’ai jamais parlé de 100M€»