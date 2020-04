Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un soldat de Tuchel a déjà tranché pour son avenir !

Publié le 10 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG l’été dernier à la demande de Thomas Tuchel, Idrissa Gueye a clairement laissé entendre qu’il se voyait porter encore longtemps le maillot parisien.

Dès son arrivée sur le banc du PSG à l’été 2018, Thomas Tuchel avait réclamé l’arrivée d’un milieu défensif pour le club de la capitale, et le nom d’Idrissa Gueye est rapidement apparu comme une priorité dans l’esprit du technicien allemand. Finalement, l’ancien joueur du LOSC n’est arrivé qu’à l’été 2019 au sein du PSG en provenance d’Everton, et malgré des performances moins impressionnantes qu’en début de saison, Gueye semble avoir les idées claires pour son avenir.

« Rester ici encore longtemps »