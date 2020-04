Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Idrissa Gueye fait passer un message clair sur son avenir !

Publié le 9 avril 2020 à 15h15 par La rédaction

Longtemps réclamé par Thomas Tuchel, Idrissa Gueye a fini par rejoindre le PSG l'été dernier. Et le milieu de terrain sénégalais n'entend pas prochainement quitter le club de la capitale.

Arrivé l’été dernier en provenance d’Everton, Idrissa Gueye ne semble pas avoir fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain à 30M€ a montré de belles et de moins bonnes choses dans ses premiers mois dans le club de la capitale. Le milieu sénégalais a signé un contrat jusqu’en juin 2023, mais pourrait ne pas aller au bout de son engagement avec le PSG. L'avenir de Gueye pourrait donc possiblement s'écrire loin du Parc des Princes. Une idée qui ne traverse en aucun cas l'esprit du principal intéressé...

« J’espère rester ici encore longtemps »