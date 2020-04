Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Gueye attirait une star de Liverpool ?

Publié le 9 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Alors qu’Idrissa Gueye pourrait être un argument du PSG pour Kalidou Koulibaly, le Sénégalais pourrait aussi influencer le dossier Sadio Mané.

Arrivé en début de saison, Idrissa Gueye a rapidement montré à quel point il était important pour le PSG sur le terrain. Mais le Sénégalais pourrait rendre d’autres services au club de la capitale, cette fois sur le marché des transferts. Alors que Gueye s’est notamment confié sur le dossier Kalidou Koulibaly, son coéquipier en sélection du Sénégal, pour lequel il pourrait jouer les entremetteurs, il s’est également confié sur une possible arrivée de Sadio Mané.

Mané au PSG ?