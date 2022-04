Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un sale coup joué par le clan Mbappé au PSG ?

Publié le 27 avril 2022 à 0h45 par La rédaction

A la faveur des derniers éléments apportés par AS, on peut émettre certaines hypothèses solides quant à la stratégie du clan Mbappe. Explication.

Dans son édition de lundi, le quotidien sportif espagnol AS affirme que le point essentiel de la discussion dans l’opération Mbappe porte désormais sur la question des droits d’image. Selon AS , le PSG serait disposé à céder à Kylian Mbappe l’intégralité de ses droits d’image, ce que le Real Madrid n’a jamais fait à l’exception de Cristiano Ronaldo, et encore, en partie seulement. Le média affirme que le club merengue serait prêt à céder jusqu’à 50% de droits d’image de Kylian Mbappe, ce qui serait déjà un effort inédit.

Le clan Mbappe maintient le Real sous pression…

Si ces informations sont exactes, alors elles permettent d’émettre une hypothèse quant aux déclarations récentes de Kylian Mbappe laissant clairement ouverte la porte à une prolongation au PSG : pour le clan Mbappe, l’objectif pouvait être alors de maintenir le Real Madrid sous pression afin qu’il accède à ses requêtes sur la question des droits d’image. En laissant la porte ouverte à Paris, l’entourage de l’attaquant pourrait donc jouer la concurrence des offres pour faire plier Madrid sur le sujet. Reste à savoir quelle en sera l’issue.