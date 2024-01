Mercato - PSG : Un sacrifice à 150M€ annoncé pour Mbappé

Benjamin Labrousse

Libre de s’engager avec n’importe quel club depuis ce lundi, Kylian Mbappé laisse une fois de plus planer le doute quant à son avenir. Toujours plus dans le viseur du Real Madrid, l’attaquant du PSG devrait toutefois effectuer quelques sacrifices financiers en cas de signature en Espagne. Côté ibérique, on annonce même que Mbappé doit renoncer à 150M€.

L’avenir de Kylian Mbappé se joue sans doute sur ce mois de janvier. Alors que son bail actuel expire en juin prochain avec le PSG, le joueur de 25 ans est libre de négocier et de s’engager au sein de n’importe quel club. Si Liverpool a régulièrement été annoncé comme un candidat potentiel pour accueillir Kylian Mbappé, le Real Madrid rêve toujours du Français, et devrait rapidement dégainer une offre concrète dans ce dossier.

Mercato - PSG : Sortie incroyable sur Mbappé, le Qatar va jubiler https://t.co/0Gk99l9W6L pic.twitter.com/mfh71yIsYS — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Mbappé a passé un accord avec le président du PSG

Au sortir de la victoire du PSG face à Toulouse lors du Trophée des Champions ce mercredi (2-0), Kylian Mbappé avait affirmé ne pas avoir pris sa décision pour sa future destination. La star du PSG confiait par ailleurs avoir trouvé un arrangement avec le président parisien Nasser Al-Khelaïfi afin de protéger les intérêts du club parisien. « Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties » , déclarait ainsi Mbappé face aux journalistes.

Mbappé ne recevra pas 150M€ de prime à la signature au Real Madrid