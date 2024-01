Mercato - PSG : Mbappé sort du silence, que va-t-il décider ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire du PSG lors du Trophée des Champions contre Toulouse (2-0) mercredi soir, Kylian Mbappé a réservé une surprise aux journalistes présents en zone mixte. L'attaquant français a effectivement évoqué son avenir, assurant qu'il n'avait pas encore tranché pour son avenir alors que son contrat prend fin en juin prochain. Mais quel sera son choix en vue de la saison prochaine ?

La prise de parole de Kylian Mbappé était très attendue, elle est intervenue mercredi soir. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant du PSG est autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre en vue de la saison prochaine. Et après la victoire contre Toulouse lors du Trophée des Champions (2-0), le crack de Bondy a donc décidé d'évoquer sa situation, assurant qu'il n'avait toujours pas pris de décision.

Mercato - PSG : Une annonce tombe pour le successeur de Mbappé https://t.co/xjCaxHaqhI pic.twitter.com/y35QUnON2o — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Mbappé n'a toujours pas décidé

« Je suis très motivé pour cette année. On a des titres à aller chercher et on en a pris un donc c'est déjà chose faite. Après non, je n'ai pas pris ma décision encore. Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire. Ça a été fin mai en 2022 parce que je ne savais pas avant. Si je sais ce que je veux faire, je ne vais pas traîner. Ça n’aurait aucun sens. Comme je l’ai dit, le plus important sont les titres. Nous en avons gagné un et nous avons un groupe jeune qui veut gagner des trophées. L’équipe et le groupe se tournent vers ça. Aujourd’hui, personne ne parle de ma situation à l’intérieur du club. Ça n’intéresse pas grand-monde. Ce qui intéresse les gens, c’est que je puisse aider l’équipe à gagner des trophées comme ca a été le cas aujourd’hui », confiait-il en zone mixte.

Quel avenir pour Mbappé ?