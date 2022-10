Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rêve de longue date d’Al-Khelaïfi vole en éclat

Publié le 11 octobre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

Au PSG, que ce soit le président Nasser Al-Khelaïfi ou le conseiller football Luis Campos, on songerait au recrutement de N’Golo Kanté. Cependant, le10sport.com vous a dévoilé lundi que le Français n’avait d’autre envie que de prolonger son contrat à Chelsea.

Depuis quelque temps, Nasser Al-Khelaïfi s’immisce directement ou indirectement à certaines décisions prises par le PSG sur le marché des transferts. Ce fut notamment le cas à l’été 2011 lorsqu’il a fallu dérouler le tapis rouge à Lionel Messi à la suite de l’annonce du FC Barcelone que La Pulga ne signerait finalement pas une prolongation de contrat.

Al-Khelaïfi en pince toujours pour Kanté, mais…

Par le passé, le président du PSG aurait également milité en coulisse avec différentes directions sportives pour mener à bien le recrutement de N’Golo Kanté. Mais jusqu’ici, le champion du monde tricolore a toujours échappé au PSG. Et bien qu’il ne soit sous contrat à Chelsea que jusqu’en juin prochain et que les négociations ne laisseraient pas entrevoir un dénouement imminent, le PSG pourrait manquer le coche une nouvelle fois.

Kanté ne veut pas aller voir ailleurs et souhaite prolonger à Chelsea

Après avoir pris la température auprès de sources en lien directe avec l’opération N’Golo Kanté, le10sport.com vous a révélé lundi que le milieu de terrain de Chelsea appréciait toujours autant la vie londonienne et chez les Blues. Kanté construit même sa fin de carrière à Chelsea avec son entourage et dans la plus grande sérénité. N’Golo Kanté n’a à ce jour aucunement l’intention d’aller voir ailleurs et veut prolonger son contrat à Chelsea.