Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour de Messi au Barça ? La réponse tombe

Publié le 4 novembre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, Lionel Messi pourrait retrouver le FC Barcelone selon la presse espagnole. Cependant, l’horloge tourne et il serait déjà trop tard pour que le Barça puisse parvenir à ses fins. Explications.

Lionel Messi est entré dans les derniers mois de son contrat au PSG. En effet, bien qu’une option pour une année supplémentaire y figure, il faudrait que le clan Messi donne son aval. L’occasion pour Joan Laporta de se mettre à rêver du retour de Lionel Messi au FC Barcelone. D’ailleurs, le président du Barça l’a affirmé à maintes reprises ces derniers temps.

Laporta et Xavi valident l’option Messi

Et ce n’est pas Guillem Balague qui affirmera le contraire. Pour ARA , le journaliste de la BBC et entre autres biographe de Lionel Messi a fait savoir que le FC Barcelone serait bien sur les rangs pour l’attaquant du PSG. « Du point de vue de Laporta, cela a du sens. Sinon, je n'en parlerais pas. Du point de vue de Xavi aussi. En fait, il imagine déjà Messi dans son système de jeu, plus en intérieur qu'en attaquant. Mais Xavi traverse un processus et, comme c'est normal, il a des doutes. Il y a six mois, il a demandé à Laporta de le signer. Il y a quatre mois aussi. Cependant, comme il n'a pas encore suivi tout le processus, nous ne savons pas s'il aura éventuellement besoin de Leo ou non. Je vois un flou à cet égard ».

Mercato - PSG : Lionel Messi a tout prévu pour sa retraite https://t.co/lTWPTG6aPY pic.twitter.com/ZzSrBLs3Ek — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

«S'ils veulent vraiment le récupérer, c'est trop tard»