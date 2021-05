Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rebondissement inattendu pour l’avenir de ce joueur de Pochettino ?

Publié le 13 mai 2021 à 5h30 par T.M.

Le PSG ne devrait pas être champion cette année et rien ne dit encore qu’il finira à la deuxième place. De quoi alors possiblement relancer l’avenir de certains joueurs de Mauricio Pochettino.

Alors que le dernier exercice s’était très bien déroulé pour le PSG avec notamment une finale de Ligue des Champions, cette saison vire au fiasco. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pu faire mieux qu’une demi-finale de Ligue des Champions, mais le pire devrait être la perte du titre de champion de France face au LOSC. Et à deux journées de la fin, le PSG n’est d’ailleurs pas assuré de terminer 2ème et même sur le podium, étant toujours sur la menace de l’AS Monaco et de l’OL.

Un avenir loin du PSG pour Danilo Pereira ?

Et en cette fin de saison, c’est également l’avenir de Danilo Pereira au PSG qui se joue. En effet, l’été dernier, le milieu de terrain a été prêté par le FC Porto avec une option d’achat, qui devient obligatoire si le club de la capitale finit dans les 2 premiers. Et si cela semblait être une formalité au moment de l’arrivée du Portugais, cela est moins évident actuellement. Ainsi, rien ne dit encore que Danilo Pereira sera au PSG la saison prochaine. A voir à quelle place termineront les joueurs de Mauricio Pochettino.