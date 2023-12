Mercato - PSG : Un problème est déjà annoncé avec cette recrue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Deux Brésiliens à Paris. Ce vendredi, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo ont débarqué au sein de la capitale française pour passer leur visite médicale et signer leur contrat au PSG. Pour plusieurs observateurs du championnat brésilien, ces deux joueurs pourraient faire le plus grand bien au club parisien, même si les premiers pas de Moscardo sont redoutés par certains.

Ils sont arrivés. Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont arrivés à Paris ce vendredi et ont pu découvrir le centre d'entraînement du PSG basé à Poissy. Deux joueurs encore inconnus en France, mais perçus au Brésil comme des espoirs. C'est surtout le cas de Lucas Beraldo, un peu plus âgé que son compatriote. « J'aime bien ce joueur, il est intelligent, se positionne bien. Je lui vois un avenir au sein de la Seleçao. En tout cas, il a le potentiel pour y prétendre. Il est déjà mature pour son âge et je ne vois pas pourquoi il aurait besoin de six mois pour s'adapter » a confié Carlos Mozer, ancienne star de l'OM.

« Ça risque d'être plus difficile pour lui »

Pour Gabriel Moscardo, à peine majeur, les premiers pas en Ligue 1 risque d'être compliqué. « Ça risque d'être plus difficile pour lui. Il va avoir besoin d'un temps d'adaptation car l'intensité n'est pas la même en Ligue 1, et là-bas, c'est plus costaud aussi » craint Alex Dias, ancien joueur du PSG.

Moscardo décrit comme le successeur de Verratti