Mercato - PSG : Un premier très gros départ prend forme à Paris !

Publié le 22 mars 2022 à 15h30 par Arthur Montagne mis à jour le 22 mars 2022 à 15h33

En fin de contrat en juin 2024, Mauro Icardi pourrait toutefois quitter le PSG beaucoup plus tôt. Et pour cause, sa situation actuelle semble insoluble et un départ est désormais la meilleure opportunité pour l'Argentin. Ce serait en tout cas l'avis partagé par les deux parties.

De retour au poste de directeur du PSG durant l'été 2019, Leonardo avait très rapidement réactivé ses réseaux afin de trouver un nouvel avant-centre en mesure de remplacer Edinson Cavani dont le contrat arrivait à échéance un an plus tard. C'est ainsi que dans les ultimes instants du mercato, le PSG avait obtenu le prêt de Mauro Icardi qui n'était plus en odeur de sainteté à l'Inter Milan. Un énorme coup pour l'attaque parisienne d'autant plus que l'Argentin se montre rapidement redoutable et très complémentaire de Neymar et Kylian Mbappé. Son sens du but impressionne, mais les Parisiens vont rapidement déchanter. Et pour cause, dès le mois de janvier 2020, Mauro Icardi baisse de régime au point de voir Edinson Cavani reprendre sa place. Dans la foulée, la crise du Covid frappe le monde, ce qui n'empêche pas le PSG de lever l'option d'achat de l'attaquant argentin avec un petit rabais obtenu après une négociation avec l'Inter Milan. Mauro Icardi s'engage finalement pour 58M€, hors bonus. Le début de la fin pour l'ancien buteur des Nerazzurri qui ne retrouvera jamais son niveau.

Icardi et le PSG sur la même longueur d'onde, mais...