Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan déjà tout tracé pour Mbappé ?

Publié le 23 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Annoncé sur le départ du PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé pourrait bien rejoindre Liverpool avant de faire le grand saut au Real Madrid.

Ces derniers jours, l'avenir de Kylian Mbappé fait grandement parler. Et pour cause, alors que le Sunday Times avait annoncé que le jeune attaquant avait prévenu le PSG de son intention de quitter le club à l'issue de la saison, L'Equipe , qui dément cette information, assure que le futur du Champion du monde se joue entre trois clubs : Liverpool, le Real Madrid et donc le PSG où son contrat arrive à échéance le 30 juin 2022. Et Didier Roustan a une petite idée du plan de carrière de Kylian Mbappé.

L'Angleterre puis le Real Madrid pour Mbappé ?