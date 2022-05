Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan B déjà trouvé dans cette opération prioritaire ?

Publié le 6 mai 2022 à 19h45 par Axel Cornic

Cherchant à vendre Leandro Paredes à la fin de la saison, Leonardo peut déjà compter sur la Juventus... mais également sur l’Inter !

L’aventure parisienne de Leandro Paredes semble toucher à son terme. Actuellement blessé, le milieu de terrain n’aurait plus sa place au Paris Saint-Germain et Leonardo souhaiterait donc le vendre. L’Équipe a en effet récemment annoncé que cet été servira surtout au directeur sportif du PSG pour opérer un grand ménage dans l’effectif et Paredes semble être le candidat parfait. Massimiliano Allegri le voudrait sous ses ordres à la Juventus, même si la priorité semble pour le moment être Jorginho de Chelsea, qui voudrait revenir en Italie. Si cette piste tombe à l’eau, le PSG pourra toujours se retourner vers un autre club de Serie A...

L’Inter également dans le coup pour Paredes, mais...