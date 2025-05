Mercato - PSG : Un phénomène annonce son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps ciblé par le PSG ces derniers mois, Rayan Cherki était d'ailleurs proche de rallier la capitale à l'été 2024. Le jeune phénomène de l'OL, sacré meilleur passer Ligue 1 cette saison, a d'ailleurs officialisé son départ des Gones samedi soir au terme de la dernière journée. Mais le PSG a déjà passé son tour pour Cherki...

Du haut de ses 21 ans, Rayan Cherki s'apprête enfin à donner une nouvelle tournure à sa carrière ! Comme Le10Sport vous l'a révélé en exclusivité, jeune crack de l'OL avait été tout proche de rejoindre le PSG l'été dernier, mais les dirigeants parisiens ont fini par tirer un trait sur cette piste en décembre. Cherki avait relancé la possibilité d'une signature au PSG avec son appel du pied à peine masqué lors de la cérémonie des Trophées UNFP, mais une chose est désormais sûre et certaine : le jeune attaquant quittera l'OL lors du mercato estival.

Cherki annonce son transfert

Rayan Cherki a lui-même annoncé la nouvelle samedi soir en zone mixte, après la dernière journée de championnat et la victoire de l'OL contre Angers (2-0) : « Oui. Je pense que ça a été ma dernière avec l’OL. Maintenant, je suis prudent. Je sais ce que j’ai vécu l’année dernière et ça n’a pas été facile à vivre pour moi. Je n’oublie pas par où je suis passé. J’ai commencé la saison dans le loft alors que je n’ai jamais trahi le club, j’ai tout donné pour ce blason », a indiqué Cherki.

« On m’a beaucoup craché dessus »

« Ça n’a pas été une saison facile, on m’a beaucoup craché dessus en interne. On a beaucoup mal parlé de mon entourage alors que le seul qui prend les décisions, c’est moi. Je n’oublie pas d’où je viens. Je suis fier de cette saison », rajoute Cherki, qui avait donc des comptes à régler avec l'OL au moment d'annoncer son départ. Reste à savoir quelle sera sa future destination, sachant donc que le PSG a tiré un trait depuis maintenant six mois sur le dossier Rayan Cherki.