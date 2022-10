Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle à 60M€ pour ce transfert colossal de Campos

Publié le 24 octobre 2022 à 12h30

Amadou Diawara

Pour renforcer l'attaque du PSG, Luis Campos aimerait boucler le transfert de Rafael Leão en 2023. Toutefois, l'AC Milan voudrait à tout prix prolonger son international portugais d'ici la fin de la saison. Et grâce à la Ligue des Champions, les Rossoneri pourraient se donner les moyens de leur ambition. En effet, une qualification en huitième de finale de C1 devrait rapporter environ 60M€ au club lombard.

Pour venir épauler Kylian Mbappé aux avant-postes, le PSG aimerait s'offrir les services de Rafael Leão l'année prochaine. En effet, Luis Campos aurait identifié le profil de l'attaquant portugais de 23 ans car il verrait d'un bon œil l'idée de l'arracher à l'AC Milan.

L'AC Milan veut gonfler ses caisses pour prolonger Rafael Leão

Toutefois, l'AC Milan refuserait catégoriquement de se séparer de Rafael Leão. Pour refroidir les ardeurs du PSG, les Rossoneri compteraient boucler la prolongation de leur numéro 17, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, au plus vite. Et pour réussir cette mission, Paolo Maldini aurait monté un plan.

Une enveloppe de 60M€ en cas de qualification en 1/8ème de C1

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , le projet numéro un de RedBird serait de gonfler les caisses de l'AC Milan en dénichant de nouveaux partenaires et de nouvelles sources de revenus. En effet, les hautes sphères rossonere voudraient que le club entre dans une autre dimension, jusqu'à intégrer le top 16 des plus gros budgets d'Europe. Ce qui pourrait être un gros atout pour boucler la prolongation de Rafael Leão.

