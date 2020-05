Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle à 50M€ pour la succession de Kurzawa ?

Publié le 24 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que Layvin Kurzawa va se lancer un nouveau challenge cet été en quittant le PSG où son contrat arrivera à expiration, Leonardo travaille sur sa succession et songe à recruter Theo Hernandez. Néanmoins, cette opération s’annonce à la fois épineuse et coûteuse…

Arrivé en 2015 au PSG en provenance de l’AS Monaco avec l’étiquette de belle promesse du football français, Layvin Kurzawa n’est pas parvenu à confirmer à Paris. À 27 ans, et à quelques semaines de la fin de son contrat, Kurzawa est bien parti pour signer dans un autre club lors du mercato estival. Le PSG se penche déjà sur sa succession. Le 21 avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG lorgnait sur le latéral gauche du Milan AC : Theo Hernandez. Ces derniers jours, on vous confirmait la présence de Leonardo dans le dossier Hernandez qui n’allait pas être facile à mener à bien. En effet, le principal intéressé souhaite poursuivre sa progression et n’est pas emballé par l’idée de relever le challenge parisien. Un tout autre problème se présenterait pour le PSG dans la course à la signature de Theo Hernandez.

Le Milan n’écouterait aucune offre en dessous des 50M€ pour Hernandez