Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau signe de l’inquiétude du Barça dans le dossier Messi

Publié le 27 janvier 2021 à 23h45 par La rédaction

Un nouvel élément traduit un grand manque de sérénité à Barcelone autour du dossier Lionel Messi. Explication.

Joan Laporta, l’ancien président du FC Barcelone de nouveau candidat à la présidence, s’est exprimé ces dernières heures au sujet du cas Lionel Messi et de l’intérêt déclaré du PSG pour l’attaquant argentin : « Le club doit être capable de faire une bonne proposition à Messi pour qu'il la comprenne et l'accepte. Je comprendrais toute réponse de Leo, il doit connaître la situation du club et c'est urgent. Il consolide une situation, il est libre de négocier avec un autre club, et le Barça est sans président. Le PSG est autorisé à dire publiquement qu'il veut signer Messi. Le Barça ne peut pas le permettre parce que c'est irrespectueux. Et plus encore venant d'un club/État qui enfreint les règles. Pour cela, nous devons également travailler avec l'UEFA et la FIFA. »

Même Laporta perd ses nerfs sur le sujet

Au-delà du non-sens de cette attaque contre le PSG, qui est tout à fait dans son droit de prendre contact, de discuter et même de signer avec Messi puisque ce dernier est libre en juin, la teneur des propos de Laporta est révélatrice. Jusqu’à maintenant très sage et responsable dans ses sorties médiatiques, Laporta s’emporte cette fois contre le PSG, de manière injustifiée. Cela traduit clairement une grande tension en interne (ou parmi les candidats) au sujet du dossier Messi, ce qui tend à démontrer que la probabilité est réelle que la star ne prolonge pas son bail avec le club catalan…