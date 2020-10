Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau gros coup tenté au FC Barcelone ?

Publié le 24 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Après Neymar ou encore Xavi Simons, le PSG a encore pioché au FC Barcelone cet été avec Rafinha. Mais un autre coup, celui-ci d’envergure, aurait été envisagé.

Sur le marché des transferts, cela fait désormais plusieurs années que le PSG et le FC Barcelone sont les meilleurs ennemis. Le club catalan a de son côté tenter de piquer plusieurs joueurs parisiens ces dernières saisons à l’instar de Marquinhos, Adrien Rabiot, Thiago Silva ou encore Marco Verratti. Se heurtant à un mur, le Barça a ensuite payé très cher ses tentatives en voyant la clause libératoire de Neymar être levée par le PSG. Depuis, le club de la capitale s’est offert une pépite des Blaugrana avec Xavi Simons, mais cela pourrait ne pas s’arrêter là…

Et maintenant Riqui Puig ?