Mercato - PSG : Ça se complique pour le Qatar avec ce successeur de Mbappé !

Publié le 16 avril 2022 à 12h45 par P.L.

En quête d'un successeur à Kylian Mbappé si ce dernier venait à partir, le PSG penserait à Darwin Núñez. Mais la liste des prétendants de l'attaquant uruguayen serait assez longue et un nouveau club s'y serait ajouté.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG cet été. Si la direction parisienne souhaite le prolonger à tout prix, elle essaye tout de même de se préparer au pire. Dans cette optique, le club de la capitale envisagerait de recruter plusieurs joueurs pour remplacer Kylian Mbappé, dont Darwin Núñez. Auteur d’une grande saison avec le Benfica Lisbonne (32 buts en 37 apparitions), l’Uruguayen s’est fait remarquer sur la scène européenne et devrait donc quitter la formation lisboète cet été. Et le joueur ne manquerait pas de solutions pour son avenir.

L’Atletico surveille aussi Darwin Núñez