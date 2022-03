Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau concurrent débarque pour ce coup XXL de Leonardo !

Publié le 12 mars 2022 à 17h10 par P.L.

En quête de renforts sur le plan défensif, le PSG penserait à Antonio Rüdiger. Mais le club de la capitale devrait voir un nouveau concurrent débarquer sur le dossier.

L’été dernier, le PSG pensait avoir frappé un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant Sergio Ramos, libre de tout contrat. Mais l’Espagnol s’apparente plus à une erreur de casting qu’autre chose. Jusqu’à présent, l’ancien du Real Madrid n’a joué que cinq matchs sous les couleurs parisiennes, ce dernier étant régulièrement sujet aux blessures. De ce fait, le PSG chercherait un nouveau renfort défensif cet été. Ainsi, le club de la capitale aurait placé quelques noms sur sa liste, comme Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin prochain. Face à la situation de Chelsea, l’Allemand pourrait être amené à quitter les Blues cet été. Toutefois, le PSG va devoir faire face à une grande concurrence sur le dossier puisque le Real Madrid serait également sur le coup. Et en plus des Merengue, le pensionnaire de Ligue 1 devrait lutter face à un autre club.

La Juventus s’intéresse aussi à Rüdiger